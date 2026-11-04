'छात्रों के कल्याण के लिए भी राजनीति में आया हूं': तमिलनाडु के सीएम विजय बोले- भ्रष्टाचार और नशे से दूर रहें

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सीएम विजय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, 'मैं यहां राजनीति करने, वोट मांगने या पार्टी की बात करने नहीं आया हूं। अभी आपको पार्टी की राजनीति की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह पढ़ाई करें, बड़ी उपलब्धियां हासिल करें और अपना जीवन बदलें। इसके बाद आप समाज और तमिलनाडु के बारे में सोच सकते हैं।'मुख्यमंत्री ने अपने राजनीति में आने का जिक्र करते हुए कहा कि वह छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखकर भी राजनीति में आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी अलग पहचान बनाने और रास्ते में आने वाली मुश्किलों से नहीं घबराने को कहा। सीएम विजय ने कहा, 'अगर लोग आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सफलता पहले ही तय हो चुकी है।'विजय ने युवाओं को बुरी आदतों का गुलाम नहीं बनने की सलाह दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों को भ्रष्टाचार और नशे से दूर रहना चाहिए। उनके मुताबिक, विद्यार्थियों के कंधों पर उनके माता-पिता, समाज और पूरे राज्य की उम्मीदें टिकी हुई हैं।यह टीवीके की ओर से आयोजित शैक्षणिक पुरस्कार समारोह का पहला चरण था। इसमें मुख्यमंत्री ने खुद मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी। कार्यक्रम में शामिल तिरुवन्नामलाई की 12वीं की छात्रा मोनिका ने 600 में से 566 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिलने को अपने लिए खास पल बताया। वहीं, कुड्डालोर की दसवीं की छात्रा श्रीनिधि ने 500 में से 494 अंक हासिल किए। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री से सम्मान मिलना उनके और उनके स्कूल के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों ने भी विद्यार्थियों के आने-जाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए सुरक्षित और व्यवस्थित इंतजामों की सराहना की।