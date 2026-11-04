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US Election Results 2026: Asaduddin Owaisi on Abdul El-Sayed victory in US; sends a significant message to Mus
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अमेरिका में अब्दुल अल-सैयद की जीत से गदगद हुए असदुद्दीन ओवैसी, यूपी के मुस्लमानों को दिया बड़ा मैसेज
अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर अमेरिकी सीनेट का चुनाव जीत लिया है। अब्दुल अल-सैयद की जीत की भारत में भी चर्चा हो रही हैं। इस बीच, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब्दुल अल-सैयद की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को राजनीतिक पहचान मजबूत करने का संदेश दिया है।
असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को अपने पोस्ट में लिखा, "एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी सियासी पहचान मजबूत करनी होगी। संघियों ने “अब्दुल” को एक तंज में बदलने की बहुत कोशिश की है। वक्त आ गया है कि हम दिखाएं कि अब्दुल अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं करता। अब दरी नहीं बिछाएंगे।"
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