Video: दिल्ली में अदाणी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केरल में भाजपा सड़कों पर उतरी

संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने अदाणी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के बजट के खिलाफ कोच्चि में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

