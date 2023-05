King Charles Coronation: उपराष्ट्रपति धनखड़ लंदन रवाना, किंग्स चार्ल्स के राज्याभिषेक समारोह में होंगे शामिल

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार यानी आज लंदन के लिए रवाना हुए हैं। बता दें, किंग चार्ल्स तृतीय का 6 मई को राज्याभिषेक होना है।

2 हजार से अधिक लोग होंगे शामिल

राज्याभिषेक समारोह में राज्य और सरकार के प्रमुखों सहित लगभग 2,000 गणमान्य व्यक्तियों की सभा में धनखड़ शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी लंदन गई हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निमंत्रण दिया।

