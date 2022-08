Vice President Election: 'बिना किसी डर और राजनीतिक दबाव के करें मतदान,अल्वा ने वीडियो के जरिए की अपील

छह अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने एक वीडियो के जरिए गुरुवार को सभी सांसदों से बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के लिए मतदान करने की अपील की। इससे पहले उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखकर समर्थन की मांग की थी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है क्योंकि उसके पास अनुभव है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगी।

My video message, to Members of Parliament, across party lines. The VP election on August 6th is not subject to party whip & is by secret ballot. MPs are expected to vote without fear, or political pressure, for the candidate they believe is best suited for this critical office. pic.twitter.com/swcBmpTsrA