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पत्तन और परिवहन विभाग ने 17 नवंबर को 'गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026' अधिसूचित किए। इसके तहत दोपहिया, तिपहिया, कारों, बसों और ट्रकों जैसे निजी वाहनों पर जाति से जुड़े निशानों, आकृतियों और शब्दों को प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत, 'गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989' के नियम 138 के उप-नियम (2) के बाद एक नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है।इसमें कहा गया है कि किसी भी निजी वाहन पर कोई विज्ञापन सामग्री, जाति की पहचान बताने वाला निशान, आकृति या किसी भी प्रकार का लिखित शब्द प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य सरकार ने किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए इसकी अनुमति दी हो।इस संशोधन के माध्यम से नियम 125 के उप-नियम (1) की शब्दावली में भी बदलाव किया गया है। इसमें कोई विज्ञापन सामग्री, आकृति शब्दों की जगह कोई विज्ञापन सामग्री, जाति-सूचक संकेत, आकृति शब्द जोड़े गए हैं, जिससे जाति की पहचान बताने वाले निशानों को स्पष्ट रूप से इस प्रावधान के दायरे में ला दिया गया है। इन प्रतिबंधों में वाहनों पर प्रदर्शित जाति से जुड़े शब्द, प्रतीक, आकृतियां और अन्य लिखित सामग्री शामिल हैं। हालांकि, नए प्रावधान के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए इसमें छूट दे सकती है।संशोधन का मसौदा सबसे पहले 11 जून को गुजरात सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रभावित लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सरकार ने बताया कि तय समय-सीमा के दौरान कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दिया गया। यह संशोधन 'गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989' में एक स्पष्ट प्रावधान जोड़ता है, जो निजी वाहनों पर जाति-आधारित पहचान प्रदर्शित करने के खिलाफ है।गुजरात में वाहनों पर जाति की पहचान प्रदर्शित करने का चलन कोई नई बात नहीं है। यहां सड़कों पर ऐसी कारें और दोपहिया वाहन अक्सर देखे जाते हैं, जिन पर 'पाटीदार', 'क्षत्रिय' या अन्य जातियों के नाम लिखे होते हैं। 2015 में, राजकोट पुलिस ने वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्लेटों से जाति-सूचक बातें हटाने के लिए एक अभियान चलाने की घोषणा की थी। अधिकारियों के अनुसार, पूरे राज्य में इस तरह की प्रथा आम थी।2023 में उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी ऐसा ही एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत वाहनों पर जाति और धर्म से जुड़े स्टिकर लगाने के लिए 2,300 से अधिक चालान काटे गए।गुजरात में हुआ हालिया संशोधन और भी आगे जाता है; इसमें निजी वाहनों पर जाति की पहचान दर्शाने वाले किसी भी तरह के प्रदर्शन को शामिल किया गया है, भले ही वे रजिस्ट्रेशन प्लेट के अलावा वाहन के किसी अन्य हिस्से पर ही क्यों न लगे हों।