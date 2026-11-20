कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने इस फैसले को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

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इस फैसले के बाद राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लग गई है, जिसने कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी थी।