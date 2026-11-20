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शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बांग्ला भाषा में किए गए एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में हाल के दिनों में हुई कुछ कथित घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने इन घटनाओं के जरिए अपने और अपनी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, इस साजिश में राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ भाजपा की मिलीभगत थी। उन्होंने अपने पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या देश का कानून सच की रक्षा करेगा या ताकतवर लोगों के फायदे के लिए गढ़े गए झूठ का हिस्सा बनेगा।अभिषेक बनर्जी ने अपने पोस्ट में एक घटना का जिक्र किया, जिसमें इस साल 15 अगस्त को डायमंड हार्बर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था, जबकि एफआईआर का मसौदा अगले दिन यानी 16 अगस्त को तैयार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि घटनाओं के वास्तविक क्रम को छिपाने के लिए एफआईआर पिछली तारीख में दर्ज की गई।उन्होंने दावा किया कि 16 अगस्त को हुई एक बैठक में एफआईआर की पूरी पटकथा तैयार की गई थी। इस बैठक में सीआईडी अधिकारी राजा नस्कर, मामले की शिकायतकर्ता सायदा सकीना तस्मीन, डायमंड हार्बर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रसेनजीत कर और स्थानीय भाजपा नेता भास्कर मंडल शामिल थे।तृणमूल सांसद ने डायमंड हार्बर जिला पुलिस पर गिरफ्तार किए गए अपने पीए सुमित रॉय पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक, पुलिस उन पर उनके खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रही है।अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'अब न्यायपालिका से मेरा सिर्फ एक सवाल है। क्या कानून सच की रक्षा करेगा या ताकतवर लोगों के फायदे के लिए गढ़े गए झूठ का साथ देगा?'इस बीच, शुक्रवार दोपहर अभिषेक बनर्जी कोलकाता के उत्तरी हिस्से में स्थित गिरीश पार्क पुलिस थाने में पूछताछ के लिए पेश होने वाले थे। उनके खिलाफ एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पुलिस अधीक्षक के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।