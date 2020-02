डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा में लग सकती है रक्षा सौदों पर मुहर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र रहेगा मुख्य मुद्दा

सार यह ट्रंप का पहला भारत दौरा है। खबरों के मुताबिक दोनों नेता भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों को मजबूती देने पर बात करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की तैयारियां जोरो शोरों पर है। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कुछ रक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है। वहीं सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और रणनीति एक प्रमुख मुद्दा होगा।

Government sources: There will be a big focus on the Indo-Pacific region during visit of US President to India