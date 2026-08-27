28 दिनों का सबसे सस्ता प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज किसके पास? कौन दे रहा अधिक वैल्यू?

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अगर आप हर महीने करीब ₹399 का प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, तो केवल डेटा और कॉलिंग को देखकर प्लान चुनना सही नहीं होगा। Jio, Airtel और Vi के ₹399 के आसपास वाले प्लान में बेसिक सुविधाएं काफी हद तक समान हो सकती हैं, लेकिन इनके साथ मिलने वाले अतिरिक्त फायदे अलग-अलग हैं। यही अतिरिक्त बेनिफिट किसी प्लान को दूसरे से बेहतर वैल्यू वाला बना सकते हैं।



Jio का ₹399 वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं। 5G नेटवर्क वाले क्षेत्र में पात्र यूजर्स को अनलिमिटेड True 5G डेटा का लाभ भी मिल सकता है। इस प्लान का सबसे बड़ा आकर्षण Google Gemini Pro का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है। इसके साथ 5TB क्लाउड स्टोरेज और कई AI फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए JioHotstar Mobile, JioGames Pass, FanCode और JioTV जैसे फायदे भी दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप रोजाना ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और AI व एंटरटेनमेंट बेनिफिट चाहते हैं, तो Jio का यह प्लान काफी आकर्षक नजर आता है।



Airtel और Vi के ₹399 के आसपास के प्लान भी अपने-अपने अतिरिक्त लाभों के कारण अलग पहचान रखते हैं। Airtel के प्लान में मिलने वाले डिजिटल और क्रिएटिव बेनिफिट उन यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं Vi कुछ प्लान में हेवी डेटा यूजर्स को ध्यान में रखकर अतिरिक्त डेटा और दूसरे फायदे देता है। इसलिए केवल यह देखना कि किस कंपनी के प्लान में कितने GB डेटा मिल रहे हैं, पूरी तस्वीर नहीं बताता।



अगर आपकी प्राथमिकता AI फीचर्स, क्लाउड स्टोरेज और मनोरंजन है, तो Jio ₹399 प्लान मजबूत विकल्प बन सकता है। वहीं अगर आपको किसी खास क्रिएटिव या डिजिटल सर्विस की जरूरत है, तो Airtel बेहतर वैल्यू दे सकता है। दूसरी तरफ, ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वालों को Vi के उपलब्ध ऑफर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी सबसे अच्छा ₹399 का रिचार्ज आपकी जरूरत पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ प्लान की कीमत पर।

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