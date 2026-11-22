सात साल का रिश्ता टूटा तो भड़का युवक: पूर्व प्रेमिका के घर में लगा दी आग, अंदर थे माता-पिता; कैसे बची जान?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 22 Nov 2026 09:42 PM IST
सार
मुंबई के डोंबिवली में रिश्ता खत्म होने से नाराज युवक ने कथित तौर पर पूर्व प्रेमिका के फ्लैट में आग लगा दी। घटना के समय युवती अपने माता-पिता के साथ घर में मौजूद थी। तीनों सुरक्षित बच गए और आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने आरोपी दीपेश रस्तोगी को गिरफ्तार कर 24 नवंबर तक हिरासत में लिया है।
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विस्तार
मुंबई के डोंबिवली में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पूर्व प्रेमिका के फ्लैट में आग लगा दी। घटना के समय युवती अपने माता-पिता के साथ घर के अंदर थी। आरोपी की पहचान दीपेश रस्तोगी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, उसने फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हालांकि, परिवार के तीनों सदस्य समय रहते बाहर निकल आए और आग पर काबू पा लिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। मानपाड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा।
युवक ने पूर्व प्रेमिका के घर को निशाना क्यों बनाया?
पुलिस को शक है कि आरोपी अपनी पूर्व प्रेमिका के रिश्ता खत्म करने के फैसले से नाराज था। युवती और दीपेश पिछले सात से आठ साल से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे। हालांकि, कुछ समय से दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। इसके बाद युवती ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और दीपेश को साफ बता दिया कि वह अब इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। पुलिस का मानना है कि दीपेश इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाया। इसी नाराजगी में उसने कथित तौर पर युवती के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था?
घटना गुरुवार को डोंबिवली की एक पॉश कॉलोनी में हुई। जिस समय फ्लैट के दरवाजे पर आग लगाई गई, उस वक्त युवती अपने माता-पिता के साथ घर के अंदर थी। आग लगने के बाद परिवार के तीनों सदस्यों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने आग को घर के दूसरे हिस्सों में फैलने से पहले ही बुझा दिया। इस तरह समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना में परिवार के किसी भी सदस्य के घायल होने की खबर नहीं है।
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मानपाड़ा पुलिस ने मामले में दीपेश रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने किस तरह वारदात को अंजाम दिया और घटना से पहले क्या हुआ था। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपान शिंदे ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, 'हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वह फिलहाल 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में है। मामले की आगे की जांच जारी है।'
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युवक ने पूर्व प्रेमिका के घर को निशाना क्यों बनाया?
पुलिस को शक है कि आरोपी अपनी पूर्व प्रेमिका के रिश्ता खत्म करने के फैसले से नाराज था। युवती और दीपेश पिछले सात से आठ साल से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे। हालांकि, कुछ समय से दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। इसके बाद युवती ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और दीपेश को साफ बता दिया कि वह अब इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। पुलिस का मानना है कि दीपेश इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाया। इसी नाराजगी में उसने कथित तौर पर युवती के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
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घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था?
घटना गुरुवार को डोंबिवली की एक पॉश कॉलोनी में हुई। जिस समय फ्लैट के दरवाजे पर आग लगाई गई, उस वक्त युवती अपने माता-पिता के साथ घर के अंदर थी। आग लगने के बाद परिवार के तीनों सदस्यों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने आग को घर के दूसरे हिस्सों में फैलने से पहले ही बुझा दिया। इस तरह समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना में परिवार के किसी भी सदस्य के घायल होने की खबर नहीं है।
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मानपाड़ा पुलिस ने मामले में दीपेश रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने किस तरह वारदात को अंजाम दिया और घटना से पहले क्या हुआ था। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपान शिंदे ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, 'हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वह फिलहाल 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में है। मामले की आगे की जांच जारी है।'