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पुलिस को शक है कि आरोपी अपनी पूर्व प्रेमिका के रिश्ता खत्म करने के फैसले से नाराज था। युवती और दीपेश पिछले सात से आठ साल से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे। हालांकि, कुछ समय से दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। इसके बाद युवती ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और दीपेश को साफ बता दिया कि वह अब इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। पुलिस का मानना है कि दीपेश इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाया। इसी नाराजगी में उसने कथित तौर पर युवती के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।घटना गुरुवार को डोंबिवली की एक पॉश कॉलोनी में हुई। जिस समय फ्लैट के दरवाजे पर आग लगाई गई, उस वक्त युवती अपने माता-पिता के साथ घर के अंदर थी। आग लगने के बाद परिवार के तीनों सदस्यों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने आग को घर के दूसरे हिस्सों में फैलने से पहले ही बुझा दिया। इस तरह समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना में परिवार के किसी भी सदस्य के घायल होने की खबर नहीं है।मानपाड़ा पुलिस ने मामले में दीपेश रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने किस तरह वारदात को अंजाम दिया और घटना से पहले क्या हुआ था। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपान शिंदे ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, 'हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वह फिलहाल 24 नवंबर तक पुलिस हिरासत में है। मामले की आगे की जांच जारी है।'