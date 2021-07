फेरबदल: मुख्तार अब्बास नकवी होंगे राज्यसभा में उपनेता

{"_id":"60f54e489e21a2417759dbf0","slug":"union-minister-and-bjp-mp-mukhtar-abbas-naqvi-has-been-appointed-as-the-deputy-leader-of-the-house-in-the-rajya-sabha","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092b\u0947\u0930\u092c\u0926\u0932: \u092e\u0941\u0916\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0905\u092c\u094d\u092c\u093e\u0938 \u0928\u0915\u0935\u0940 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u0938\u092d\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0909\u092a\u0928\u0947\u0924\u093e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सार केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी कोra में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। अभी तक पीयूष गोयल राज्यसभा में उपनेता थे, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा का नेता बनाया गया है।

विस्तार

अभी तक राज्यसभा में सदन के उपनेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल को अब राजसभा में सदन का नेता बनाया गया है, इसलिए उपनेता की सीट खाली हो गई है। माना जाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नकवी संसदीय मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध एवं समन्वय के लिए भी जाने जाते हैं।



Union Minister and BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi has been appointed as the Deputy Leader of the House in the Rajya Sabha: