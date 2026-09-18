आज के दिन: गृह मंत्री का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, सेमीकॉन इंडिया का आखिरी दिन

गृह मंत्री का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को हुबली में केएलई के नए मेडिकल कॉलेज भवन और 1,200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के कई वरिष्ठ नेताओं और जन प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक के बाद गृह मंत्री दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर भी जाएंगे। गृह मंत्री शनिवार शाम को कोल्हापुर पहुंचेंगे। रविवार सुबह यहां वे 600 करोड़ रुपये की बहु-राज्यीय सहकारी परियोजना की आधारशिला रखेंगे।