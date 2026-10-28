क्यों परेशान हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन?: अदालत से हाथ जोड़कर बोला- और कितना इंतजार? अब मेरी उम्र हो रही है

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कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम रहे गैंगस्टर छोटा राजन की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी है। यह डॉन आज तिहाड़ जेल में बंद है और अदालत से अपने मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने की गुहार लगा रहा है। 70 साल के हो चुके राजन के खिलाफ अभी भी 14 मामले विचाराधीन हैं। वह लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने पेश होकर पूछ रहा है कि आखिर उसे न्याय के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा।