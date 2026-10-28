आदिवासियों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार?: मांगों पर कार्रवाई का दिया भरोसा, वापस लौटा 49 हजार लोगों का मार्च

महाराष्ट्र में अपनी मांगों को लेकर ठाणे से मुंबई स्थित मंत्रालय की ओर निकले हजारों आदिवासियों ने सरकार से बातचीत के बाद अपना मार्च वापस ले लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी कदम तेजी से उठाने के निर्देश दिए। वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कई सरकारी आदेश जारी किए हैं। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विवेक पंडित को इन आदेशों की प्रतियां सौंपी गईं और प्रदर्शनकारी वापस लौट गए।

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