फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Tata Group being criminally destroyed, will ensure justice for these crimes: Rahul Gandhi

राहुल गांधी का बड़ा आरोप: कहा- टाटा समूह को किया जा रहा बर्बाद, इन अपराधों के लिए सुनिश्चित करेंगे न्याय

Wed, 28 Oct 2026 10:23 AM IST
पवन पांडेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 28 Oct 2026 10:23 AM IST
सार

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि टाटा समूह को बर्बाद किया जा रहा है और कारोबारी नेता इस मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कारोबार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का निजी खिलौना नहीं है। उनका यह बयान टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद के बीच आया है।

विज्ञापन
Tata Group being criminally destroyed, will ensure justice for these crimes: Rahul Gandhi
राहुल गांधी का केंद्र पर हमला - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को टाटा समूह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टाटा समूह को सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और देश का कोई भी कारोबारी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। राहुल ने कहा कि इन कथित अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा संस के नेतृत्व को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के कारण टाटा ट्रस्ट्स के पदाधिकारियों के बीच मतभेद सामने आए हैं। मामला अब टाटा संस के निदेशक मंडल तक भी पहुंच गया है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- कर्नाटक एमएलसी चुनाव: भाजपा-जेडीएस गठबंधन का दबदबा, चारों सीटों पर दर्ज की जीत; कांग्रेस का सूपड़ा साफ
विज्ञापन


टाटा संस के चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति पर विवाद
दरअसल, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने एन. चंद्रशेखरन को टाटा संस का चेयरमैन फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव को चुनौती दी है। यह प्रस्ताव 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड की बैठक में पारित हुआ था। टाटा संस देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


राहुल गांधी ने सरकार पर भी साधा निशाना
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि टाटा समूह को कथित तौर पर आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और कोई कारोबारी नेता इस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि कारोबारी कब तक चुप रहेंगे और क्या वे तब बोलेंगे, जब सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा? उन्होंने आगे कहा कि भारतीय कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का निजी खिलौना नहीं है। राहुल ने कहा, 'आपमें हिम्मत नहीं है, लेकिन हममें है। हम इन अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे'।

 

यह भी पढ़ें- ठाणे: शिवसेना यूबीटी नेता की हत्या पर बवाल, रातभर जाम रही घोड़बंदर रोड; पांच किमी पैदल चलने को मजबूर हुए लोग

सरकार और टाटा समूह की प्रतिक्रिया नहीं
राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र सरकार या टाटा समूह की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। फिलहाल टाटा संस के नेतृत्व को लेकर विवाद और राहुल गांधी के बयान ने कारोबारी जगत में चल रही चर्चा को और तेज कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed