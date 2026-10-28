ठाणे: शिवसेना यूबीटी नेता की हत्या पर बवाल, रातभर जाम रही घोड़बंदर रोड; पांच किमी पैदल चलने को मजबूर हुए लोग

महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता प्रदीप पूर्णकर की हत्या के विरोध में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। उनके समर्थकों ने घोड़बंदर रोड पर जगह-जगह जाम लगा दिया और टायर जलाकर विरोध जताया। इसका असर ऐसा हुआ कि सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई लोग घंटों जाम में फंसे रहे, तो कुछ को घर पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 4 बजे तक यातायात सामान्य हो गया।

बेटे ने पूर्व मेयर और उनके पति की गिरफ्तारी मांगी

प्रदीप पूर्णकर की 29 सितंबर को उनके ही कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे राम पूर्णकर ने इस मामले में ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब तक पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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बेटे को हिरासत में लेने के बाद बढ़ा विरोध

मंगलवार को राम पूर्णकर अपने पिता की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास की ओर मार्च करने निकले थे। पुलिस ने उन्हें वागले एस्टेट इलाके में रोककर हिरासत में ले लिया और नौपाड़ा पुलिस स्टेशन ले गई। इस दौरान राम पूर्णकर भावुक हो गए। सामने आए वीडियो में वह पुलिस अधिकारियों से कहते नजर आए, "सर, मैंने अपने पिता को खो दिया है।"

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कई विपक्षी दलों के नेता भी प्रदर्शन में पहुंचे

राम पूर्णकर को हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। शिवसेना (UBT), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस के स्थानीय नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने ठाणे में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए जाम के वीडियो

घोड़बंदर रोड पर लगे जाम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। यात्रियों ने बताया कि उन्हें घंटों तक रास्ते में फंसे रहना पड़ा। एक यात्री ने रात करीब 2:30 बजे इंस्टाग्राम पर अपनी परेशानी साझा करते हुए लिखा कि वह दो घंटे से ज्यादा समय से जाम में फंसा है और सुबह काम पर जाने के बावजूद घर नहीं पहुंच पा रहा। मुंबई एयरपोर्ट से लौट रहे एक अन्य यात्री ने भी सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारों का वीडियो साझा किया।

पूर्व मेयर से भी हुई पूछताछ

मीनाक्षी शिंदे मंगलवार को एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के कार्यालय पहुंचीं, जहां उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुराना राजनीतिक विवाद और आगामी नगर निकाय चुनावों से जुड़ी रंजिश होने की आशंका सामने आई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।