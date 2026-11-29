परिसीमन बिल को लेकर सियासी टकराव तेज होता जा रहा है। इंडिया ब्लॉक में टूट पड़ने के बाद से विपक्ष की राह थोड़ी कठिन जरूर हो गई है। इसी कारण आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खरगे पहले स्टालिन से मिलने पहुंचे। इसके अब वो शरद पवार से मुलाकात तकने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग के गठन से लेकर उसकी नियुक्तियों तक में भाजपा की भूमिका है और पूरी प्रक्रिया की पटकथा पहले ही तैयार कर ली गई है। उद्धव ने सवाल उठाया कि आयोग में विपक्ष के किसी नेता को जगह क्यों नहीं दी गई।

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समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पूर्व मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया।

उद्धव ने पूछा कि इन सदस्यों का चयन किसने किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि तीसरे सदस्य के चयन का अधिकार भी ज्ञानेश कुमार को दिया गया है।

उन्होनें यह भी कहा कि उनको भी ऑफर दिया गया था कि वो समर्थन बिल का समर्थन करें।

उद्धव की मांग है कि समिति में कम से कम एक विपक्षी नेता को शामिल किया जाना चाहिए।

उद्धव ठाकरे ने आगे यह भी कहा कि उनके पास भी फोन आया था, लेकिन संभव है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को कोई अलग फोन आया हो। उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन बिल के लिए बनाई गई समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि इन दोनों को किसने चुना। उद्धव का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी नियुक्ति की है। उन्होंने यह भी कहा कि समिति का तीसरा सदस्य भी ज्ञानेश कुमार ही चुनेंगे। ऐसे में आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उद्धव ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने फायदे के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलने की तैयारी कर चुकी है।

क्या महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति हो रही है?

उद्धव ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को अलग-अलग मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही कानून बन चुका है और उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। अगर सरकार इसे अभी लागू करती है तो वह तुरंत समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है और उन्हें गुमराह कर रही है।

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परिसीमन विवाद के बीच उद्धव ने दावा किया कि उन्हें फोन कॉल और कई तरह के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन उनकी पार्टी के हित सबसे पहले हैं। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से महाराष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। उद्धव ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी के सभी नौ सांसदों को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर संसद में क्या करना है। उनकी पार्टी परिसीमन बिल के विरोध में अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है।