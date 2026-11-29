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उत्तर प्रदेश: मौजूदा 80 सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी।

मौजूदा 80 सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र: 48 सीटों की जगह लोकसभा में 72 सीटें हो जाएंगी।

48 सीटों की जगह लोकसभा में 72 सीटें हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल : मौजूदा 42 सीटें बढ़कर 63 हो जाएंगी।

: मौजूदा 42 सीटें बढ़कर 63 हो जाएंगी। बिहार: 40 सीटों के मुकाबले 60 सीटें हो सकती हैं।

सूत्रों के मुताबिक, संभावित परिसीमन के अलग-अलग तरीकों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इसमें मौजूदा सीटों के बंटवारे की तुलना 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन और सभी राज्यों की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव से की गई है।इस विश्लेषण में परिसीमन के दो संभावित तरीकों को शामिल किया गया है। पहला तरीका 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी के अनुपात में लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण है। दूसरा तरीका सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है।आबादी के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने पर कुछ राज्यों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर उन राज्यों की सीटें घट सकती हैं, जहां आबादी बढ़ने की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले कम रही है। विश्लेषण के मुताबिक, इस व्यवस्था में तमिलनाडु की सात सीटें कम हो सकती हैं। केरल को पांच और आंध्र प्रदेश को चार सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। ओडिशा और पंजाब की सीटें भी घट सकती हैं।दूसरे प्रस्ताव में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने की बात कही गई है। इससे किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें कम नहीं होंगी। सभी राज्यों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस प्रस्ताव के तहत बड़े राज्यों की सीटों में भी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।इस प्रस्ताव से दक्षिण भारत के राज्यों को भी फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु की मौजूदा 39 लोकसभा सीटें बढ़कर 59 हो जाएंगी। जबकि आबादी के आधार पर परिसीमन होने पर राज्य की सात सीटें कम होने का अनुमान है।सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत सीटों की संख्या निकालने के लिए एक सीधा गणित अपनाया गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा लोकसभा सीटों को 1.5 से गुणा किया गया है। इस गणना में जहां सीटों की संख्या दशमलव में आई, वहां अगले पूर्ण अंक तक बढ़ा दिया गया। इसी आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों को जोड़ने पर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 824 पहुंचती है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं।दक्षिण भारत के राज्यों ने पहले भी आबादी के आधार पर परिसीमन को लेकर चिंता जताई है। उनकी आशंका है कि अगर लोकसभा की सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है।इन राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। ऐसे में आबादी के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने पर उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। 50 प्रतिशत समान बढ़ोतरी का प्रस्ताव इसी चिंता को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत किसी राज्य की मौजूदा सीटें कम किए बिना सभी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है।केंद्र सरकार ने सोमवार से संसद का विशेष सत्र फिर बुलाया है। इस दौरान महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े विधेयक पेश किए जाने हैं।सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का है। ऐसे में सभी राज्यों की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का विकल्प सामने आने के बाद परिसीमन को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।