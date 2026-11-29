परिसीमन विधेयक: प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर अहम बैठक, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Sun, 29 Nov 2026 04:17 PM IST
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संसद के सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयकों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इस बैठक को विधेयक से जुड़ी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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