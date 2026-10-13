फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Two Postal Department Employees Penalised for Demanding rs 100 Fee on rs 20,000 Payment

भ्रष्टाचार पर वार: 20 हजार के भुगतान पर 100 रुपये सुविधा शुल्क मांगना पड़ा भारी, डाक विभाग के दो बाबू नपे

Tue, 13 Oct 2026 04:32 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 13 Oct 2026 04:32 PM IST
विज्ञापन
Two Postal Department Employees Penalised for Demanding rs 100 Fee on rs 20,000 Payment
सीबीआई - फोटो : ANI

डाक विभाग के दो कर्मचारी, 'सौ' रुपये का सुविधा शुल्क बतौर 'रिश्वत' लेने के चक्कर में नप गए। सीबीआई ने उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने अब इन कार्मिकों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोनों में से एक कार्मिक को तीन साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना तो दूसरे को छह माह कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन


यह केस प्रतापगढ़ के कुंडा सब पोस्ट ऑफिस के दो डाक कार्मिकों के रिश्वत मामले से जुड़ा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने इन आरोपियों के खिलाफ 30.11.2019 को मामला दर्ज किया था। आरोप था कि सब पोस्ट मास्टर संतोष कुमार सरोज और पोस्टल असिस्टेंट सूरज प्रसाद मिश्रा ने एक कमीशन एजेंट से गैर-कानूनी रिश्वत मांगने की आपराधिक साज़िश रची थी। 
विज्ञापन


आरोपी अधिकारियों ने रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) खातों में जमा किए गए हर 20,000 रुपये पर 100 रुपये की तय रकम की मांग की, जिसे उन्होंने "सुविधा खर्च" का नाम दिया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर यह पैसा नहीं दिया गया तो वे एजेंट का काम रोक देंगे और उसमें रुकावटें पैदा करेंगे। सीबीआई ने 30.11.2019 को जाल बिछाया और आरोपी सूरज प्रसाद मिश्रा को 2,00,040 रुपये जमा करने की प्रक्रिया के लिए 1,000 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच के बाद, सीबीआई ने 31.12.2019 को आरोपी संतोष कुमार सरोज और सूरज प्रसाद मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया और उसी के अनुसार सज़ा सुनाई गई है। पोस्टल असिस्टेंट सूरज प्रसाद मिश्रा को तीन साल की जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि सब पोस्ट मास्टर संतोष कुमार सरोज को छह महीने की जेल और 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed