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वन विभाग ने 'चक्काकोम्बन' पर रेडियो-कॉलर लगाने के लिए यह अभियान चलाया था। यह हाथी अक्सर इंसानी बस्तियों में आ जाता है, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि, तीन दिनों तक चली यह कोशिश सफल नहीं रही, जिसके बाद वन विभाग ने इस अभियान को फिलहाल रोक दिया और इसे बाद में फिर से शुरू करने का फैसला किया। जॉन ने बताया कि उस खास दिन हाथी पर रेडियो-कॉलर लगाने का कोई निर्देश नहीं था। साथ ही, इस अभियान को इस तरह से चलाने की योजना थी कि जानवर को कोई तनाव न हो।उन्होंने बताया कि इसमें शामिल अधिकारियों को मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी जरूरी फैसला लेने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि तीन दिनों की कोशिशों के बाद उन्होंने इस मिशन को रोकने का फैसला लिया। मंत्री ने लोगों से यह समझने की भी अपील की कि इस ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों को किस तरह के मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा, 'यह भारत-पाकिस्तान का युद्ध नहीं है। इस ऑपरेशन में शामिल लोग हाथियों और जंगलों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वे अपनी सीमित संसाधनों के दायरे में रहकर, हमारे लोगों की जान और सुरक्षा बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।'मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों ने बहुत ही समझदारी से स्थिति को संभाला। मंत्री ने बताया कि यह ऑपरेशन सितंबर के महीने में ही इलाके में हुई तीन मौतों और इस क्षेत्र में लोगों तथा हाथियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जटिल संघर्ष को देखते हुए शुरू किया गया था।