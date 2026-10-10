हिरासत में महात्मा गांधी के पड़पोते: ध्रुव राठी पर भी कार्रवाई; सीजेपी के प्रदर्शन से पहले क्या-क्या हुआ?

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प्रदर्शन से पहले दिल्ली में 20 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं।

शुक्रवार रात से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद हैं। दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों तक जाने वाली ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं।

पुलिस ने संभावित बड़ी भीड़ को देखते हुए पूरे शहर में निगरानी बढ़ा दी है। सीजेपी और आइसा के प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, प्रस्तावित सभा के लिए गामदेवी पुलिस थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिली थी। जोनल डीसीपी रागसुधा आर ने इसकी जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। तुषार गांधी इससे पहले दो अक्तूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान भी मंच पर मौजूद थे।दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। दोनों संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताना चाहते हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूचियों में हेरफेर की गई है। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालांकि, खबर के मुताबिक, प्रदर्शन की अनुमति अब तक नहीं मिली थी।शनिवार को दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। वहीं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी के सदस्य सौरव दास व आशुतोष रांका को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस तरह दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले मुंबई और दिल्ली, दोनों जगह हिरासत की कार्रवाई हुई।