{"_id":"6b09a086f32cdf839a00f147","slug":"inside-arvind-kejriwal-sheesh-mahal-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"'शीश महल' में आम लोगों की होगी एंट्री, किस चीज पर कितना हुआ खर्च?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

'शीश महल' में आम लोगों की होगी एंट्री, किस चीज पर कितना हुआ खर्च?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 27 Nov 2026 08:53 PM IST







Link Copied



आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास रहा 6, फ्लैगस्टाफ रोड एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। शुक्रवार को शीशमहल मीडिया के लिए कुछ देर के लिए खोला गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन