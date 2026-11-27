तमिलनाडु में महिला आईएएस अधिकारी से यौन उत्पीड़न के आरोप में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के विधायक सी अरुल विग्नेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल्लाकुरिची की महिला पुलिस ने शुक्रवार शाम उनके घर से उन्हें हिरासत में लिया। विधायक पर महिला अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार करने और उन पर गलत तरीके से दबाव बनाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत से गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था। विपक्षी दलों की ओर से भी विधायक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी।

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कल्लाकुरिची महिला पुलिस थाने की इंस्पेक्टर पी भुवनेश्वरी के नेतृत्व में पुलिस टीम शाम करीब 6:15 बजे विधायक के आवास पर पहुंची। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट दिखाया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। अब उनका सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। महिला आईएएस अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की चार धाराओं और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।महिला आईएएस अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विधायक अरुल विग्नेश ने उनके प्रति अनुचित व्यवहार किया और गलत तरीके से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने 25 नवंबर को विधायक के कल्लाकुरिची स्थित आवास पर समन भेजा था। हालांकि, विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच की जिम्मेदारी तिरुपुर की पुलिस अधीक्षक सृष्टि सिंह को सौंपी गई। यह जांच पुलिस महानिरीक्षक एन कामिनी की निगरानी में हो रही है।मामले की जांच के दौरान महिला आईएएस अधिकारी ने गुरुवार को जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश स्वाति अलगप्पन के सामने अपना बयान दर्ज कराया। करीब तीन घंटे तक उनका बयान लिया गया। जांच टीम ने गुरुवार को अधिकारी के कैंप कार्यालय में जाकर करीब दो घंटे तक उनसे पूछताछ की। इसके अलावा कल्लाकुरिची जिले के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सेंथिलकुमार और जिला वन अधिकारी वी प्रियदर्शिनी से भी सवाल किए गए। जांच अधिकारी सृष्टि सिंह ने महिला अधिकारी के पति और विल्लुपुरम के जिला कलेक्टर एस शेख अब्दुल रहमान से भी थियागदुर्गम स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में करीब एक घंटे तक पूछताछ की।मामले की जांच को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस अधीक्षक सृष्टि सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी काकरला उषा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य शिकायत की जांच करना है। पुलिस ने अलग-अलग अधिकारियों से पूछताछ और महिला अधिकारी का बयान दर्ज करने के बाद विधायक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच आगे बढ़ाएगी।इस मामले को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा था। डीएमके और भाजपा समेत विपक्षी दलों ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग की थी। इन दलों ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग भी उठाई थी। अब विधायक की गिरफ्तारी के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। हालांकि, अरुल विग्नेश पहले ही आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज कर चुके हैं। पुलिस की जांच और अदालत में होने वाली आगे की कार्रवाई से ही आरोपों से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।