संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अब इंडिया ब्लॉक की बैठक भी बुलाएगी। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में हुई सांसदों की बैठक में पार्टी ने अपना रुख साफ किया।

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कांग्रेस की यह बैठक 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले आयोजित की गई। इसमें पार्टी के सांसदों ने परिसीमन विधेयक को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने पत्रकारों को पार्टी के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी और इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के साथ भी चर्चा की जाएगी। पार्टी ने अपनी तीन प्रमुख मांगें दोहराई हैं, जिनके आधार पर वह सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेगी।कांग्रेस की पहली मांग है कि लोकसभा की मौजूदा कुल सीटों की संख्या बरकरार रखी जाए। पार्टी चाहती है कि परिसीमन के नाम पर सदन की मौजूदा सदस्य संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जाए। कांग्रेस का मानना है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना जरूरी नहीं है। मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या को बनाए रखने के पक्ष में है।कांग्रेस की दूसरी मांग है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों के भीतर ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। यानी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय करने के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण को मौजूदा सीटों की संख्या के आधार पर लागू किया जाए। इस मांग के जरिए कांग्रेस ने महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को अलग-अलग रखने का अपना रुख सामने रखा है।कांग्रेस की तीसरी मांग राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा बंटवारे को लेकर है। पार्टी चाहती है कि राज्यों को अभी जितनी सीटें मिली हुई हैं, उनका वितरण अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखा जाए। कांग्रेस के मुताबिक, राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे में बदलाव नहीं होना चाहिए। पार्टी ने इन तीनों मांगों को परिसीमन विधेयक पर अपने विरोध का आधार बनाया है। अब वह दूसरे विपक्षी दलों के साथ भी इस मुद्दे पर साझा रणनीति तैयार करना चाहती है।कांग्रेस इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की बैठक बुलाने की तैयारी में है। पार्टी चाहती है कि परिसीमन विधेयक पर विपक्ष एक साझा रुख अपनाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खरगे की अगुवाई में हुई बैठक के बाद गौरव गोगोई ने पार्टी का रुख स्पष्ट किया। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होना है। ऐसे में विशेष सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक और परिसीमन विधेयक पर उनकी रणनीति महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस की तीन मांगों पर इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों का रुख क्या रहता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।