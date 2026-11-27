केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय (एमएचए) और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर, 'रेड नोटिस' वाले विकास अग्रवाल को शुक्रवार को यूएई से भारत वापस लाने (डिपोर्टेशन) में सफलता प्राप्त की है। विकास अग्रवाल, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' और आईपीसी के तहत दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में वांछित है। वह एक संगठित गिरोह में 'मुख्य वित्तीय समन्वयक' (जिसे 'मनीमैन' भी कहा जाता है) के रूप में एक अहम भूमिका निभाता था।

राज्य के खजाने को ₹1,280 करोड़ से अधिक का नुकसान

यह गिरोह 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ की शराब वितरण प्रणाली में अनियमितताओं में शामिल था, जिसके कारण राज्य के खजाने को ₹1,280 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। उसने शराब बनाने वाली कंपनियों (डिस्टिलरीज) से सरकारी अधिकारियों और अन्य लाभार्थियों तक कमीशन पहुंचाने में मदद की। साथ ही, उसने अपराध से प्राप्त धन को विभिन्न कंपनियों और वित्तीय व्यवस्थाओं के जरिए इधर-उधर किया, ताकि इस पैसे के स्रोत और असली मालिक का पता न चल सके। इस मामले में नवंबर 2024 में ही न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में वांछित विकास अग्रवाल तब से फरार चल रहा था।

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छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम यूएई गई

छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुरोध पर, एनसीबी-नई दिल्ली ने इंटरपोल के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी करवाया। इसके बाद, यूएई के अधिकारियों ने उस व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, यूएई के अधिकारियों ने उस व्यक्ति को भारत को सौंप दिया (प्रत्यर्पित कर दिया)। छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम यूएई गई, जहाँ दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस व्यक्ति को भारतीय टीम के हवाले कर दिया गया। यह टीम उस व्यक्ति को लेकर शुक्रवार को मुंबई हवाई अड्डे पहुंची।

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300 से अधिक वांछित अपराधी भारत लाए गए

भारत में इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में, सीबीआई अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 'भारतपोल' के जरिए देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। 2019 से अब तक, इंटरपोल के माध्यम से 300 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है; इनमें 2026 में वापस लाए गए 78 भगोड़े भी शामिल हैं।