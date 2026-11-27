हाईवे पर टोल टैक्स बचाने के लिए नंबर प्लेट छिपाना या FASTag के बिना सफर करना अब महंगा पड़ सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम के तहत ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। यदि कोई चालक जानबूझकर टोल शुल्क से बचने के लिए नंबर प्लेट ढकता है, उसमें छेड़छाड़ करता है या FASTag नहीं लगाता है, तो उससे सामान्य टोल के अलावा पांच गुना अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा।

असल टोल के ऊपर लगेगी पेनाल्टी

नियमों के अनुसार, टोल चोरी की मंशा साबित होने पर वाहन चालक को संबंधित टोल प्लाजा की सामान्य यूजर फीस के साथ पांच गुना पेनाल्टी भी देनी होगी। यह जुर्माना टोल शुल्क से अलग होगा और इसकी पूरी राशि संबंधित अथॉरिटी के खाते में जमा की जाएगी।

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बिना रुके कटेगा टोल

MLFF एक बैरियर-लेस इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम है। इसमें टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकने की जरूरत नहीं होती। सड़क के ऊपर लगी गैंट्री पर मौजूद FASTag रीडर और ANPR कैमरे गुजरने वाले वाहनों की पहचान करते हैं। इसके बाद FASTag से टोल शुल्क अपने आप कट जाता है। इससे जाम, ईंधन की खपत और प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है।

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कहां लागू होंगे नियम?

ये प्रावधान देश के उन सभी हाईवे और टोल प्लाजा पर लागू होंगे, जहां MLFF सिस्टम चालू है। भविष्य में जिन नए मार्गों पर यह तकनीक शुरू की जाएगी, वहां भी नियम प्रभावी होंगे। नंबर प्लेट को आगे या पीछे से ढकने अथवा उसमें बदलाव करने और FASTag डिटेक्ट नहीं होने पर तकनीकी जांच के जरिए कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते टोल चोरी की मंशा सामने आए। सरकार का साफ संदेश है कि बैरियर-लेस टोलिंग व्यवस्था में धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए हाईवे पर निकलने से पहले FASTag और नंबर प्लेट की स्थिति जरूर जांच लें।