सत्य निकेतन हादसा: कुत्ते की सैर से लेकर इमारत हादसे तक, क्यों बार-बार सुर्खियों में आते हैं संजीव खिरवार?

सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मौत के बाद MCD कमिश्नर संजीव खिरवार फिर चर्चा में हैं। हादसे के बाद उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की कार्रवाई और 'जीरो टॉलरेंस' नीति की बात कही है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्ति मालिक के साथ-साथ MCD और अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। खिरवार इससे पहले 2022 के त्यागराज स्टेडियम डॉग-वॉक विवाद को लेकर सुर्खियों में आए थे।

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