मलयेशिया एयरलाइंस: जेद्दा जा रही फ्लाइट में तकनीकी दिक्कत, चेन्नई एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

कुआलालंपुर से जेद्दा जा रही मलयेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट को सोमवार को तकनीकी समस्या के बाद चेन्नई एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया। विमान के इंजन नंबर-2 में तकनीकी दिक्कत सामने आने के बाद पूरी आपात स्थिति घोषित की गई। मलयेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच 156 में कुल 186 लोग सवार थे। विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम सक्रिय कर दिए गए।

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जेद्दा जा रही फ्लाइट को चेन्नई क्यों डायवर्ट किया गया? अधिकारी के मुताबिक, उड़ान के दौरान विमान के इंजन नंबर-2 में तकनीकी समस्या सामने आई। इसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को चेन्नई की ओर डायवर्ट किया गया और पूरी आपात स्थिति घोषित कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि विमान के चेन्नई पहुंचने के बाद एयरलाइन और संबंधित तकनीकी टीमें समस्या की आगे जांच कर रही हैं। विज्ञापन



अधिकारी के अनुसार, एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। विमान और इंजन से जुड़ी तकनीकी समस्या का आकलन एयरलाइन तथा संबंधित तकनीकी टीमें कर रही हैं। फिलहाल आगे की उड़ान और विमान के संचालन को लेकर तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अधिकारी के अनुसार, एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। विमान और इंजन से जुड़ी तकनीकी समस्या का आकलन एयरलाइन तथा संबंधित तकनीकी टीमें कर रही हैं। फिलहाल आगे की उड़ान और विमान के संचालन को लेकर तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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