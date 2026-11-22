विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह घटना कुर्ला पश्चिम में एक मॉल के पीछे स्थित प्रमोद महाजन गार्डन की है। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक और युवती को नाबालिगों का एक समूह घेर लेता है। इसके बाद समूह के लोग दोनों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं।वीडियो में नाबालिग युवक-युवती पर डंडे से हमला करते, उन्हें मुक्के मारते और लातों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमलावर उनके पीछे दौड़ते हैं। वीडियो में मारपीट की पूरी घटना दिखाई देती है। इसी वीडियो के शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया।मुंबई पुलिस ने इस घटना को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें गैरकानूनी जमावड़े से लेकर मारपीट और धमकी देने तक के आरोप शामिल हैं।गैरकानूनी जमावड़ा करने से संबंधित प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।खतरनाक हथियार या साधन का इस्तेमाल कर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है।शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित प्रावधान लगाया गया है।आपराधिक धमकी देने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने इन धाराओं के अलावा भारतीय न्याय संहिता के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत भी केस दर्ज किया है।मामले में हिरासत में लिए गए छह लड़कों को शनिवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। बोर्ड ने उन्हें 4 दिसंबर तक सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। सभी नाबालिगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई गई है। फिलहाल बोर्ड के आदेश के मुताबिक उन्हें सुधार गृह में रखा जाएगा।