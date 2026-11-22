मुंबई के पार्क में युवक-युवती पर हमला: सुधार गृह भेजे गए छह नाबालिग, छह दिसंबर तक रहेंगे; क्या है पूरा मामला?
पीटीआई, मुंबई। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 22 Nov 2026 05:43 PM IST
सार
मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और युवती के साथ नाबालिगों के समूह ने कथित तौर पर मारपीट की। घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में हिरासत में लिए गए छह नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 4 दिसंबर तक सुधार गृह भेज दिया है।
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विस्तार
मुंबई के कुर्ला इलाके में एक सार्वजनिक पार्क में युवक और युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में कथित तौर पर शामिल छह नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (पीएसपीएस) ने 4 दिसंबर तक सुधार गृह भेज दिया है। इन सभी लड़कों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। शनिवार को उन्हें बोर्ड के सामने पेश किया गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया।
कहां और कैसे हुई युवक-युवती के साथ मारपीट?
यह घटना कुर्ला पश्चिम में एक मॉल के पीछे स्थित प्रमोद महाजन गार्डन की है। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक और युवती को नाबालिगों का एक समूह घेर लेता है। इसके बाद समूह के लोग दोनों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं।
वायरल वीडियो में क्या दिखाई दिया?
वीडियो में नाबालिग युवक-युवती पर डंडे से हमला करते, उन्हें मुक्के मारते और लातों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमलावर उनके पीछे दौड़ते हैं। वीडियो में मारपीट की पूरी घटना दिखाई देती है। इसी वीडियो के शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया।
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पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मामला?
मुंबई पुलिस ने इस घटना को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें गैरकानूनी जमावड़े से लेकर मारपीट और धमकी देने तक के आरोप शामिल हैं।
धारा 189(2): गैरकानूनी जमावड़ा करने से संबंधित प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 118(1): खतरनाक हथियार या साधन का इस्तेमाल कर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है।
धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित प्रावधान लगाया गया है।
धारा 351(2): आपराधिक धमकी देने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने इन धाराओं के अलावा भारतीय न्याय संहिता के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत भी केस दर्ज किया है।
छह नाबालिगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
मामले में हिरासत में लिए गए छह लड़कों को शनिवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। बोर्ड ने उन्हें 4 दिसंबर तक सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। सभी नाबालिगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई गई है। फिलहाल बोर्ड के आदेश के मुताबिक उन्हें सुधार गृह में रखा जाएगा।
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कहां और कैसे हुई युवक-युवती के साथ मारपीट?
यह घटना कुर्ला पश्चिम में एक मॉल के पीछे स्थित प्रमोद महाजन गार्डन की है। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक और युवती को नाबालिगों का एक समूह घेर लेता है। इसके बाद समूह के लोग दोनों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं।
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वायरल वीडियो में क्या दिखाई दिया?
वीडियो में नाबालिग युवक-युवती पर डंडे से हमला करते, उन्हें मुक्के मारते और लातों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमलावर उनके पीछे दौड़ते हैं। वीडियो में मारपीट की पूरी घटना दिखाई देती है। इसी वीडियो के शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया।
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पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मामला?
मुंबई पुलिस ने इस घटना को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें गैरकानूनी जमावड़े से लेकर मारपीट और धमकी देने तक के आरोप शामिल हैं।
धारा 189(2): गैरकानूनी जमावड़ा करने से संबंधित प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 118(1): खतरनाक हथियार या साधन का इस्तेमाल कर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है।
धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित प्रावधान लगाया गया है।
धारा 351(2): आपराधिक धमकी देने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने इन धाराओं के अलावा भारतीय न्याय संहिता के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत भी केस दर्ज किया है।
छह नाबालिगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
मामले में हिरासत में लिए गए छह लड़कों को शनिवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। बोर्ड ने उन्हें 4 दिसंबर तक सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। सभी नाबालिगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई गई है। फिलहाल बोर्ड के आदेश के मुताबिक उन्हें सुधार गृह में रखा जाएगा।