मंगलवार का दिन फीफा विश्व कप 2018 के लिहाज से अहम होगा। ग्रुप C के तहत 2 मुकाबले खेले जाएंगे। शाम 7.30 बजे डेनमार्क का मुकाबला फ्रांस से होगा तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया की पेरू से भिड़ंत हो रही होगी। रात 11:30 बजे ग्रुप D के मुकाबलों में नाइजीरिया के सामने अर्जेंटीना की मजबूत चुनौती होगी तो एक अन्य मैच में आइसलैंड और क्रोएशिया आमने-सामने होंगे। फीफा की सभी खबरें यहां पढ़िए - डेनमार्क Vs फ्रांस, शाम 7.30 बजे- ऑस्ट्रेलिया Vs पेरू, शाम 7.30 बजे- नाइजीरिया Vs अर्जेंटीना, रात 11.30 बजे- आइसलैंड Vs क्रोएशिया, रात 11.30 बजे