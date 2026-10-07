{"_id":"6ac55716e83b50114006b192","slug":"today-news-updates-7-october-west-bengal-dgp-service-extension-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"न्यूज अपडेट्स: बंगाल के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता को दूसरी बार सेवा विस्तार, ओडिशा के जवान की नागालैंड में मौत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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अप्रैल में उनके कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। गुप्ता को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होना था। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें गुप्ता की सेवा 31 अक्टूबर, 2026 के बाद छह महीने के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। विज्ञापन



यह सेवा विस्तार अखिल भारतीय सेवाएं नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट देते हुए जनहित में किया गया है। नियम 16(1) के तहत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को उस महीने के अंतिम दिन दोपहर बाद सेवानिवृत्त होना होता है, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूरी करता है। अप्रैल में उनके कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। गुप्ता को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होना था। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें गुप्ता की सेवा 31 अक्टूबर, 2026 के बाद छह महीने के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।यह सेवा विस्तार अखिल भारतीय सेवाएं नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट देते हुए जनहित में किया गया है। नियम 16(1) के तहत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को उस महीने के अंतिम दिन दोपहर बाद सेवानिवृत्त होना होता है, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूरी करता है। विज्ञापन विज्ञापन केंद्र सरकार ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया। यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। 1992 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता को राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 16 मार्च को पश्चिम बंगाल का डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था।

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नागालैंड में ड्यूटी के दौरान ओडिशा के असम राइफल्स जवान की मौत

ओडिशा के रायगड़ा जिले के रहने वाले असम राइफल्स के जवान वी. तेजा की नागालैंड में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। 15वीं असम राइफल्स के राइफलमैन तेजा को सोमवार को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, वह अपने 31वें जन्मदिन से महज दो दिन पहले शहीद हुए। बताया गया है कि तेजा की शादी 10 दिसंबर को होने वाली थी। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को रायगड़ा पहुंचने की संभावना है।



मुख्यमंत्री और नवीन पटनायक ने जताया शोक

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने तेजा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सेवा में जवान का सर्वोच्च बलिदान और समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं, नवीन पटनायक ने तेजा की बहादुरी और बलिदान को पूरे ओडिशा और देश के लिए गर्व का विषय बताया तथा उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

केपीएससी के निलंबित चेयरमैन और सदस्य गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 6 अक्टूबर को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के निलंबित चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहूकार और आयोग की सदस्य बी.वी. गीता को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, दोनों की गिरफ्तारी उनके फ्लैट्स पर की गई ताजा छापेमारी के बाद हुई। ED की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की जांच जारी है।

तमिलनाडु में पलटी बस

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक ओम्नी बस अचानक पलट गई। हादसे के समय बस में कुल छह यात्री सवार थे। बस के पलटते ही मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी छह यात्री सुरक्षित रहे और किसी को भी चोट नहीं आई। हादसे में यात्रियों के बिना घायल हुए बच निकलने से बड़ी अनहोनी टल गई।

मणिपुर में 8,320 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त

मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में सुरक्षा बलों ने एक नदी किनारे से कोडीन युक्त कफ सिरप की 8,320 बोतलें जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार, 4 अक्टूबर को इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों से पकड़े गए तीन लोगों से पूछताछ के बाद 52 पेटियों में रखी यह खेप बरामद की गई। जांच में सामने आया कि इंफाल पश्चिम के नाओरेमथोंग बाजार स्थित एक दवा दुकान का मालिक नोंगथोम्बम जेम्सजीत इस नेटवर्क का कथित सरगना था, जिसे मंगलवार को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कोडीन आधारित दवाएं भारत में विनियमित हैं और वैध चिकित्सकीय पर्चे के बिना उनकी बिक्री या वितरण नहीं किया जा सकता। निर्धारित नियमों के उल्लंघन में इनके अवैध कब्जे, परिवहन या बिक्री पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत कार्रवाई हो सकती है।

राहुल की चुप्पी से DMK नाराज

तमिलनाडु में कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर DMK ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। DMK प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह तमिलनाडु में SIR प्रक्रिया के तहत हुए कथित मतदाता विलोपन पर चुप क्यों हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी चुनावी सूची के पुनरीक्षण को लेकर “असंगत रुख” अपना रहे हैं और पूछा कि तमिलनाडु से जुड़े घटनाक्रम को चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान जितना महत्व क्यों नहीं दिया गया। यह बयान ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मंगलवार को संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी।



खरगे के बयान का समर्थन नहीं करने पर भी उठाए सवाल

DMK ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के दौरान तमिलनाडु की मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाए गए। अन्नादुरई ने यह भी पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कथित उस बयान का सार्वजनिक समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें SIR के बाद चुनी गई सभी राज्य सरकारों को भंग करने की बात कही गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या गांधी तमिलनाडु में इस मुद्दे को उठाने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वह अभिनेता विजय से “डरते” हैं। अन्नादुरई ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी को “दोगला व्यक्ति” बताते हुए तीखी टिप्पणी की। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद दशकों पुराना DMK-कांग्रेस गठबंधन टूट गया था और कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए अभिनेता विजय की TVK का समर्थन किया, जिसके बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ गया।

शराब खरीदने को लेकर पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की

तमिलनाडु के पेरुंगुडी के पास शराब खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद 38 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी लोगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, कल्लुकुट्टई निवासी और डिलीवरी कर्मचारी लोगनाथन की शादी 28 वर्षीय सुधा से आठ साल पहले हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। रविवार रात दोनों घर में शराब पी रहे थे। सुधा ने पति से और शराब लाने को कहा। लोगनाथन ने बताया कि सरकारी TASMAC शराब की दुकान बंद है, लेकिन सुधा ने कथित तौर पर उससे ब्लैक मार्केट से शराब खरीदने की जिद की। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया और गुस्से में लोगनाथन ने सुधा के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।



हत्या के बाद घर में सो गया, परिचित के सामने कबूला अपराध

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी घर में ही सो गया। सोमवार सुबह उठने पर उसे पता चला कि सुधा की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने घर में ताला लगाया और तारामणि इलाके में घूमता रहा। शाम को वह सैदापेट पहुंचा, जहां उसने एक परिचित के सामने पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की। सूचना मिलने पर थोइरपक्कम पुलिस ने मंगलवार को सैदापेट पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सुधा का शव घर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या केवल शराब खरीदने को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी या इसके पीछे कोई अन्य वजह भी थी।

तमिलनाडु में नर्सों ने हड़ताल अस्थायी रूप से स्थगित की

स्थायी रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और समान काम के लिए समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहीं तमिलनाडु की संविदा नर्सों ने राज्य सरकार के आश्वासन के बाद अपनी भूख हड़ताल अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। तमिलनाडु कॉन्ट्रैक्ट हेल्थकेयर वर्कर्स एसोसिएशन (TCHWA) की अध्यक्ष सुंदरी ने बुधवार को कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर आंदोलन फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 नवंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को नर्स एसोसिएशन ने चेन्नई के एग्मोर में स्थायी नौकरी, नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन राशि समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसमें तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से एक हजार से अधिक नर्सों ने हिस्सा लिया था।



पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और DMK नेता मनो थंगराज ने भी नर्सों के समर्थन में हिस्सा लिया। देर रात तक चले प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और यूनियन के सदस्यों तथा मनो थंगराज को हिरासत में ले लिया। शेष नर्सों को हिरासत में लेने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद कुछ नर्सें बेहोश हो गईं। बाद में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 3 नवंबर तक उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद नर्सों ने आंदोलन अस्थायी रूप से वापस लेने की घोषणा की और हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया।

प्रतिबंधित संगठनों में कैडर भर्ती के आरोप में तीन उग्रवादी गिरफ्तार

मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े तीन लोगों को कथित तौर पर उगाही और नए कैडर की भर्ती में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के दो सदस्यों मैबाम अरुण (50) और वाहेंगबाम बिमोल (26) को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं, प्रीपैक के सदस्य लैशराम बिशाल सिंह (29) को सोमवार को मयांग इंफाल थाना क्षेत्र में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान कैडर भर्ती में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

केरल की तीन सहकारी समितियों पर ED की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल में तीन सहकारी समितियों में करीब 92 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच के तहत बुधवार को कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड में करीब 20 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जांच के दायरे में अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कथित 55 करोड़ रुपये की अनियमितता, थेन्नेला सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 करोड़ रुपये और कुट्टनेल्लूर कोऑपरेटिव बैंक में 27 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता शामिल है।

ओडिशा सरकार ने 7 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला

ओडिशा सरकार ने बुधवार को सात आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें नबरंगपुर और नुआपाड़ा जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। आधिकारिक आदेश के मुताबिक, नबरंगपुर के कलेक्टर महेश्वर स्वैन को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि 2019 बैच की आईएएस अधिकारी अन्या दास नबरंगपुर की नई कलेक्टर होंगी। इसी तरह नुआपाड़ा के कलेक्टर मधुसूदन दाश को सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है और 2020 बैच की आईएएस अधिकारी मधुमिता को नुआपाड़ा का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। सरकार ने प्रदीप कुमार नायक को मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव, अशनी ए एल को भवानीपटना का उप-कलेक्टर और कस्तूरी शाह को सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग में अवर सचिव बनाया है।

चलती कार पर गिरे विशाल पत्थर, महिला समेत तीन लोग गंभीर घायल

तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार सुबह भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से विशाल चट्टानें चलती कार पर जा गिरीं, जिससे उसमें सवार एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऊटी से कोयंबटूर जा रही थी कार: पुलिस के मुताबिक हादसा बुर्लियार के पास उस समय हुआ, जब कार रास्ते से गुजर रही थी। रातभर ऊटी, कुन्नूर और बुर्लियार समेत इलाके के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। स्थानीय लोगों ने मलबे से घायलों को निकाला: हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे घायलों को बाहर निकालकर आपात चिकित्सा के लिए मेट्टुपालयम सरकारी मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने सड़क से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है।

18 हजार रुपये की रिश्वत लेते सर्वेक्षक गिरफ्तार

कर्नाटक के बल्लारी में लोकायुक्त पुलिस ने लेआउट रोड का नक्शा देने के बदले 18 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में 51 वर्षीय तालुक सर्वेक्षक हनुमंथप्पा को गिरफ्तार किया है। शिकायत के बाद बिछाया जाल: पुलिस के मुताबिक, एमआरवी लेआउट निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि सर्वेक्षक ने लेआउट रोड का नक्शा देने के लिए 18 हजार रुपये मांगे हैं। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और कथित तौर पर रिश्वत की रकम लेते समय हनुमंथप्पा को पकड़ लिया। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज: पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 2018 में संशोधित धारा 7(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है।

दो दिन से लापता मेडिकल छात्र कार में मृत मिला

केरल के तिरुवनंतपुरम में 25 वर्षीय अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्र आशिक का शव कल्लंबलम में सड़क किनारे खड़ी कार के अंदर मिला। दो दिन से घर से था लापता: परिवार के अनुसार आशिक पिछले दो दिनों से घर से गायब था। पुलिस ने बताया कि कार उस जगह खड़ी थी, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का काम चल रहा है। अंदर से बंद थी कार, जला हुआ सामान मिला: पुलिस के मुताबिक कार अंदर से बंद थी और उसके भीतर कुछ सामान जला हुआ मिला। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव: शुरुआती कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए परिप्पल्ली स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दूध और बस किराया बढ़ाने के फैसले पर भाजपा ने सरकार को घेरा

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने दूध और बस किराए समेत कई चीजों के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। लोगों पर बढ़ते बोझ का उठाया मुद्दा: अशोक ने कहा कि सरकार लगातार कीमतों में बढ़ोतरी कर आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में नंदिनी दूध की कीमत 8 से 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अंतिम फैसला विधान परिषद चुनाव के बाद होने की संभावना है। बस किराए में 10 से 13 फीसदी बढ़ोतरी का दावा: बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य परिवहन निगमों, जिसमें बीएमटीसी भी शामिल है, के बस किराए में 10 से 13 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इससे रोजाना बसों पर निर्भर कामगारों, छात्रों, कर्मचारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। कई दूसरे शुल्क बढ़ने का भी जिक्र: अशोक ने बस और दूध के अलावा बिजली शुल्क, पेट्रोल-डीजल पर कर, संपत्ति पंजीकरण शुल्क, पानी और कचरा प्रबंधन शुल्क तथा मेट्रो किराए में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी वित्तीय कुप्रबंधन का बोझ जनता पर डाल रही है। गारंटी योजनाओं को लेकर भी सवाल: अशोक ने कहा कि एक तरफ सरकार गारंटी योजनाओं के नाम पर लोगों को पैसा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ करों और कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए लोगों की जेब से उससे दोगुना पैसा वापस ले रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से सवाल किया कि कांग्रेस सरकार के वित्तीय प्रबंधन की नाकामी का भुगतान कर्नाटक की जनता क्यों करे। दूध के दाम बढ़ाने के पीछे किसानों की आय बढ़ाने की दलील: मंगलवार को मंत्रिमंडल ने नंदिनी दूध की कीमत 8 से 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अंतिम फैसला 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव के बाद होने की संभावना है, क्योंकि फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने दूध की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की मांग की थी। मंत्रियों का कहना है कि इससे डेयरी किसानों को बेहतर भुगतान मिल सकेगा।

पेट्रोल पंप सील करने पहुंचे आईओसी अधिकारी की चाकू मारकर हत्या

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में पेट्रोल पंप सील करने की कार्रवाई के दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी महेश शेलके की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले को कंपनी ने संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया है। कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद: पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे शेलके अपनी टीम के साथ अंबाचोंडी गांव में एक पेट्रोल पंप को सील करने पहुंचे थे। इसी दौरान पंप मालिक के परिवार के सदस्यों और वहां मौजूद अन्य लोगों से कथित तौर पर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और शेलके पर चाकू से सात बार हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई है। आईओसी ने अधिकारी को बताया समर्पित कर्मचारी: आईओसी ने महेश शेलके को नांदेड उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में पहचानते हुए कहा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस बेहद चौंकाने वाली घटना का शिकार हुए। कंपनी ने उन्हें होनहार और समर्पित अधिकारी बताते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन के लिए सहकर्मी उनका सम्मान करते थे।



आईओसी ने शोकाकुल परिवार के साथ खड़े रहने और उन्हें हरसंभव मदद देने की बात कही है। 2005 में भी हुई थी आईओसी अधिकारी की हत्या: इस घटना ने वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आईओसी अधिकारी एस. मंजूनाथ की हत्या की याद दिला दी। 27 वर्षीय मंजूनाथ ने एक पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया था, जहां अनियमितताएं मिली थीं। इसके बाद आईओसी ने उस पंप की बिक्री और आपूर्ति रोक दी थी। 19 नवंबर 2005 को वह दोबारा पंप का निरीक्षण करने पहुंचे थे और अगले दिन उनका शव बरामद हुआ था। आईओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक मंजूनाथ ने कथित भ्रष्टाचार और तेल में मिलावट के गिरोह का खुलासा किया था। अधिकारी संगठन ने की 24 घंटे में कार्रवाई की मांग: इंडियनऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने महेश शेलके की हत्या पर गहरा रोष जताते हुए इसे बेहद गंभीर और अस्वीकार्य घटना बताया। संगठन ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आईओसी प्रबंधन और महाराष्ट्र सरकार से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। संगठन ने शोकाकुल परिवार को तत्काल सहायता देने और देश की सेवा कर रहे सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। उसने कहा कि ड्यूटी कर रहे तेल कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

प्लास्टिक की बोरी में बंद मिला 67 वर्षीय महिला का शव, हत्या का मामला दर्ज

कर्नाटक के हासन जिले में हेमावती नहर से 67 वर्षीय लक्ष्मम्मा का शव प्लास्टिक की बोरी में बंद मिला। तीन अक्टूबर से थी लापता: पुलिस के मुताबिक लक्ष्मम्मा हिरेहल्लिकोप्पलु गांव में अपने पति के साथ रहती थीं और तीन अक्टूबर को किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकली थीं, लेकिन फिर वापस नहीं लौटीं। नहर में मिला शव: मंगलवार शाम अर्कलगुड तालुक के बेट्टादहल्ली गांव के पास नहर से प्लास्टिक की बोरी में बंद शव बरामद किया गया। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिवार को इसकी जानकारी दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि लक्ष्मम्मा की हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंका गया था। गहनों के लिए हत्या की आशंका: पुलिस महिला के लापता होने से पहले उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है और लूट के पहलू से भी जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं सोने के गहनों के लिए तो उनकी हत्या नहीं की गई। साथ ही, किसी परिचित के इस वारदात में शामिल होने की आशंका की भी जांच की जा रही है। हत्या का मामला दर्ज, जांच जारी: हासन की पुलिस अधीक्षक शुभनविता ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्या की वजह और इसके पीछे की परिस्थितियों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।