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मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में दान की प्रक्रिया पूरी हुई। जैन ने कारोबार में सफलता मिलने पर भगवान के प्रति आभार जताने के लिए यह दान किया। उन्होंने इसके लिए मन्नत मांगी थी। कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर बड़ी रकम मिलने पर उन्होंने मन्नत पूरी करने का निर्णय किया। इससे पहले भी वर्धमान एक भक्ति चैनल को पांच करोड़ और गौ-संरक्षण के लिए एक करोड़ रुपये दान कर चर्चाओं में रहे थे। एजेंसीदान किए गए रत्न-आभूषणों में से, भगवान को दिए गए सोने के गहने 106 किलो के हैं, जबकि देवी श्री पद्मावती अम्मावरु को 15 किलो के आभूषण-पोशाक चढ़ाए गए। दान में सोने के बाघ के नाखून, कई तरह की चेन, मुकुट, रत्न व अन्य आभूषण शामिल हैं।मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप और बुराइयों को यहां छोड़ जाता है, उसके सभी दुःख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती हैं। इसलिए यहां अपनी सभी बुराइयों और पापों के रूप में लोग अपने बाल छोड़ जाते हैं।