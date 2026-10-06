'आज कामचोर शोर मचा रहा': इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भाजपा हमलावर, पूछा- किसे लाभ पहुंचाना चाहती है कांग्रेस

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चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध मार्च पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अब तक देश की कितनी संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं? एक दर्जन? आधा दर्जन? दो दर्जन? भारतीय सेना से लेकर भारतीय वायु सेना, देश की सुरक्षा, एलआईसी, एचएएल, एसबीआई, एसईबीआई, वैक्सीन, न्यायपालिका और भारतीय मीडिया तक इस बात पर एक क्विज प्रतियोगिता होनी चाहिए कि कांग्रेस, और खासकर राहुल गांधी ने भारत की कितनी संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं। वह विदेश जाकर ये सब बातें कहते हैं।सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, 'हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पहला परिवार पिछले चार पीढ़ियों से लोकतंत्र की आड़ में राजशाही चला रहा है, और असल में लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। आज उन्होंने आकाशवाणी में घुसपैठ करने की कोशिश की।उन्होंने आगे कहा, 'मैं कांग्रेस से साफ तौर पर पूछना चाहता हूं। वे बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट वोटरों को वोटिंग का अधिकार देकर किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस ऐसा करके किसी को फायदा पहुंचाना चाहती है?'