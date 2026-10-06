'आज कामचोर शोर मचा रहा': इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भाजपा हमलावर, पूछा- किसे लाभ पहुंचाना चाहती है कांग्रेस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 06 Oct 2026 01:37 PM IST
सार
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार संवैधानिक संस्थाओं और देश की विभिन्न संस्थाओं पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने तथा संस्थाओं में हस्तक्षेप की कोशिश करने का आरोप लगाया। पढ़ें पूरी खबर
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विस्तार
इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर भाजपा लगातार हमलावर हो रही है। मंगलवार को भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस वार्ता की। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने किसी सांविधानिक संस्था को नहीं छोड़ा है। इसके साथ ही कांग्रेस से कई सवाल पूछें।
सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा?
चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध मार्च पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अब तक देश की कितनी संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं? एक दर्जन? आधा दर्जन? दो दर्जन? भारतीय सेना से लेकर भारतीय वायु सेना, देश की सुरक्षा, एलआईसी, एचएएल, एसबीआई, एसईबीआई, वैक्सीन, न्यायपालिका और भारतीय मीडिया तक इस बात पर एक क्विज प्रतियोगिता होनी चाहिए कि कांग्रेस, और खासकर राहुल गांधी ने भारत की कितनी संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं। वह विदेश जाकर ये सब बातें कहते हैं।
कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया?
सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, 'हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पहला परिवार पिछले चार पीढ़ियों से लोकतंत्र की आड़ में राजशाही चला रहा है, और असल में लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। आज उन्होंने आकाशवाणी में घुसपैठ करने की कोशिश की।
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उन्होंने आगे कहा, 'मैं कांग्रेस से साफ तौर पर पूछना चाहता हूं। वे बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट वोटरों को वोटिंग का अधिकार देकर किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस ऐसा करके किसी को फायदा पहुंचाना चाहती है?'
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सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा?
चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध मार्च पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अब तक देश की कितनी संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं? एक दर्जन? आधा दर्जन? दो दर्जन? भारतीय सेना से लेकर भारतीय वायु सेना, देश की सुरक्षा, एलआईसी, एचएएल, एसबीआई, एसईबीआई, वैक्सीन, न्यायपालिका और भारतीय मीडिया तक इस बात पर एक क्विज प्रतियोगिता होनी चाहिए कि कांग्रेस, और खासकर राहुल गांधी ने भारत की कितनी संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं। वह विदेश जाकर ये सब बातें कहते हैं।
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कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया?
सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, 'हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पहला परिवार पिछले चार पीढ़ियों से लोकतंत्र की आड़ में राजशाही चला रहा है, और असल में लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। आज उन्होंने आकाशवाणी में घुसपैठ करने की कोशिश की।
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उन्होंने आगे कहा, 'मैं कांग्रेस से साफ तौर पर पूछना चाहता हूं। वे बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट वोटरों को वोटिंग का अधिकार देकर किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस ऐसा करके किसी को फायदा पहुंचाना चाहती है?'