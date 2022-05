{"_id":"6273223149e395773a30995f","slug":"the-kashmir-files-director-vivek-agnihotri-said-fcc-pci-banned-in-an-undemocratic-manner","type":"story","status":"publish","title_hn":"‘द कश्मीर फाइल्स’: निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा- एफसीसी, पीसीआई ने अलोकतांत्रिक ढंग से किया प्रतिबंधित","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 05 May 2022 06:32 AM IST