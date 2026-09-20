फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Telangana Suryapet Road Accident: Doctor Dies After Car Hits Divider and Bursts Into Flames

तेलंगाना सड़क हादसा: डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी कार, अंदर फंसे 50 वर्षीय न्यूरोसर्जन जिंदा जले; हुई मौत

Sun, 20 Sep 2026 02:49 PM IST
अमन तिवारी पीटीआई, हैदराबाद
पीटीआई, हैदराबाद Published by: अमन तिवारी Updated Sun, 20 Sep 2026 02:49 PM IST
सार

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में रविवार सुबह एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद धू-धू कर जल गई। इस दर्दनाक हादसे में खम्मम के न्यूरोसर्जन डॉ. कासकुर्ती जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

विज्ञापन
Telangana Suryapet Road Accident: Doctor Dies After Car Hits Divider and Bursts Into Flames
सड़क दुर्घटना में डॉक्टर की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 50 वर्षीय वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. के. जगदीश बाबू की कार में जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। मामले में उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि डॉक्टर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वे ड्राइविंग सीट पर ही जलकर खाक हो गए।
विज्ञापन


सुबह 7:15 बजे हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना खम्मम-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिल्ललमर्री फ्लाईओवर के पास सुबह करीब 7:15 बजे हुई। डॉ. जगदीश बाबू खम्मम के एक निजी मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख थे और वहां के अस्पताल में कार्यरत थे। वे रविवार सुबह अपनी कार से खम्मम से हैदराबाद जा रहे थे, जहां उनका परिवार रहता है।
विज्ञापन


नींद की झपकी बनी हादसे की वजह!
खम्मम ग्रामीण के सीआई जी. राजशेखर के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि नींद पूरी न होने या झपकी आने के कारण डॉक्टर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर लगते ही कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर कंकाल बन गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: दिल्ली में दर्दनाक हादसे में तीन की मौत: सरिता विहार इलाके में भीषण सड़क हादसा, तीन गंभीर रूप से घायल

टोल गेट और अस्थायी नंबर से हुई शिनाख्त
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शव इतनी बुरी तरह झुलस चुका था कि शुरुआत में पहचान करना मुश्किल था। बाद में पास के टोल गेट के डेटा और कार के अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मृतक की पहचान डॉ. जगदीश बाबू के रूप में हुई। दुर्घटना की खबर मिलते ही सूर्यापेट के स्थानीय डॉक्टर भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट के सरकारी जनरल अस्पताल भिजवा दिया है और परिजनों को सूचित कर मामला दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed