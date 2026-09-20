तेलंगाना सड़क हादसा: डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी कार, अंदर फंसे 50 वर्षीय न्यूरोसर्जन जिंदा जले; हुई मौत

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पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना खम्मम-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिल्ललमर्री फ्लाईओवर के पास सुबह करीब 7:15 बजे हुई। डॉ. जगदीश बाबू खम्मम के एक निजी मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख थे और वहां के अस्पताल में कार्यरत थे। वे रविवार सुबह अपनी कार से खम्मम से हैदराबाद जा रहे थे, जहां उनका परिवार रहता है।खम्मम ग्रामीण के सीआई जी. राजशेखर के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि नींद पूरी न होने या झपकी आने के कारण डॉक्टर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर लगते ही कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर कंकाल बन गई।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शव इतनी बुरी तरह झुलस चुका था कि शुरुआत में पहचान करना मुश्किल था। बाद में पास के टोल गेट के डेटा और कार के अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मृतक की पहचान डॉ. जगदीश बाबू के रूप में हुई। दुर्घटना की खबर मिलते ही सूर्यापेट के स्थानीय डॉक्टर भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट के सरकारी जनरल अस्पताल भिजवा दिया है और परिजनों को सूचित कर मामला दर्ज कर लिया गया है।