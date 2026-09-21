फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Maithili Thakur Rolls Royce Video: Kangana Ranaut lashes trolls

लग्जरी कार रोल्स रॉयस में दिखीं मैथिली ठाकुर, लोगों ने किया ट्रोल तो भड़कीं कंगना रनौत

Mon, 21 Sep 2026 08:44 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 21 Sep 2026 08:44 PM IST
Maithili Thakur Rolls Royce Video: Kangana Ranaut lashes trolls
बिहार की बीजेपी विधायक और लोकगायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में लग्जरी कार रोल्स रॉयस में देखा गया, जिसके बाद सिंगर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। इस पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रियां देते हुए मैथिली ठाकुर का समर्थन किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

डुसू चुनाव नतीजे: राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर दीपांशु शौकीन ने ये क्या कह दिया

राहुल गांधी
India News
21 Sep 2026

PM मोदी की मिमिक्री पर घिरे राहुल! बुजुर्ग महिला के अपमान पर क्या बोले अखिलेश?

Akhilesh Yadav
India News
21 Sep 2026

'पैसे के दम पर हुई है जीत', DUSU चुनाव पर अभिजीत दिपके का आरोप

DUSU Election
India News
21 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, विधायकों के बीच हुई धक्का-मुक्की

J&K
India News
21 Sep 2026

डुसू चुनाव: दीपांशु शौकीन क्या तुक्के में जीत गए? NSUI और ABVP को ऐसे दिया झटका

दीपांशु
India News
21 Sep 2026
विज्ञापन

टीएमसी न्यू सिंबल: 10 साल का बैन,सिब्बल का तगड़ा प्लान!|ममता के लिए अच्छी खबर | दल बदल कानून

Kapil Sibal
India News
21 Sep 2026

यूपी मौसम: यूपी में बारिश से मिलेगी राहत लेकिन इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम। आज का मौसम

UP Weather Update: यूपी में बारिश से मिलेगी राहत लेकिन इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम |Aaj Ka Mausam
India News
21 Sep 2026
विज्ञापन

Weather Forecast 21 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 21 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
21 Sep 2026

देश के इन 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश-आंधी का IMD ने जारी किया हाई अलर्ट

देश के इन 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश-आंधी का IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
India News
21 Sep 2026

इंडिगो फ्लाइट में मचा हड़कंप! यात्री की तबीयत बिगड़ी तो पायलट ने...

Indigo Flight
India News
20 Sep 2026

बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर फिर साधा निशाना

Ramdev
India News
20 Sep 2026

कौन हैं विशेष यादव? ABVP-NSUI को दी कड़ी टक्कर, अखिलेश ने की तारीफ!

DUSU Election
India News
20 Sep 2026

हूती लड़ाकों की पाकिस्तान-तुर्किये को धमकी

Saudi Arab
India News
20 Sep 2026

कौन हैं पुलकित मणि?जिन्हें राहुल ने 'मोदी जी' कहा?

राहुल गांधी
India News
20 Sep 2026

नियम बदलते ही चीनी के दाम हुए कम, जानिए कितने हुए रेट?

नियम बदलते ही चीनी के दाम हुए कम, जानिए कितने हुए रेट?
India News
20 Sep 2026

देश के इन 18 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया हाईअलर्ट!

देश के इन 18 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया हाईअलर्ट!
India News
20 Sep 2026

Weather Forecast 20 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 20 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
20 Sep 2026

एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का शानदार आगाज, मनु भाकर और पवन सेहरावत ने थामा तिरंगा

एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी
India News
19 Sep 2026

कौन हैं दीपांशु शौकीन? डूसू चुनाव 2026 में निर्दलीय उतरकर ABVP-NSUI को चौंकाया

कौन हैं दीपांशु शौकीन?DUSU Election 2026 में निर्दलीय उतरकर ABVP-NSUI को चौंकाया।DUSU Vice President
India News
19 Sep 2026

डूसू चुनाव 2026 में एबीवीपी का कब्जा, उपाध्यक्ष पद पर शौकीन ने चौंकाया

DUSU Election
India News
19 Sep 2026

भारत रूस न्यूक्लियर डील : भारत को रूस देगा Floating Nuclear Power Plant?| तैरते परमाणु प्लांट का सच!

floating nuclear power
India News
19 Sep 2026

लाल बिंदी के पीछे छिपा ब्लैक होल? MoM-BH-1 का रहस्यमयी राज |Little Red Dots' का रहस्य |JWST

universe
India News
19 Sep 2026

यूपीआई चार्ज का नया नियम 2026: यूपीआई पर शुल्क क्यों? राहुल का विरोध, सरकार का तर्क और संसद की रिपोर्ट

UPI Kkk
India News
19 Sep 2026

राहुल के लिए इंदौर में उमड़ेगी छात्रों की भारी भीड़! इन मुद्दों पर होगी बात

Rahul Gandhi
India News
19 Sep 2026

इंदौर में राहुल गांधी का खास स्वागत, पोहा-जलेबी से लंगर तक क्या है तैयारी?

राहुल गांधी
India News
19 Sep 2026

सऊदी-हूती युद्ध: अब पाकिस्तान ने किया जंग का एलान, सीधे जंग में उतरेगी पाकिस्तानी सेना?

सऊदी हूती
India News
19 Sep 2026

विजय-केंद्र सरकार आमने-सामने! हिंदी भाषा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Vijay Thalapathy
India News
19 Sep 2026

डीयू में ABVP और NSUI में कांटे की टक्कर, काउंटिंग में कौन जीत रहा?

DUSU
India News
19 Sep 2026

देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल ?

मौसम
India News
19 Sep 2026

देखिए क्या कहती है आपकी राशि ?

राशिफल
India News
19 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed