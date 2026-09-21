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लग्जरी कार रोल्स रॉयस में दिखीं मैथिली ठाकुर, लोगों ने किया ट्रोल तो भड़कीं कंगना रनौत

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 21 Sep 2026 08:44 PM IST







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बिहार की बीजेपी विधायक और लोकगायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में लग्जरी कार रोल्स रॉयस में देखा गया, जिसके बाद सिंगर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। इस पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रियां देते हुए मैथिली ठाकुर का समर्थन किया है। ... और पढ़ें

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