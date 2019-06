तेलंगाना में 80 हजार करोड़ रुपये की कालेश्वरम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को 80 हजार करोड़ रुपये की कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय योजना कहा जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि इस दक्षिणी राज्य के लिए वरदान मानी जाने वाली यह परियोजना एक साल में 45 लाख एकड़ जमीन पर दो फसलों की सिंचाई में मददगार साबित होगी।

