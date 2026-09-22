तेलंगाना: आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में लगी भीषण आग, पांच दिन के नवजात की मौत; 28 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया

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मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। विज्ञापन



(खबर अपडेट की जा रही है) मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है।(खबर अपडेट की जा रही है)

तेलंगाना के आदिलाबाद स्थित राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अस्पताल में सोमवार देर रात करीब 11:50 बजे भीषण आग लग गई। इस हादसे में वार्ड में भर्ती महज पांच दिन के एक नवजात शिशु की मौत हो गई। हालांकि, दमकलकर्मियों और अस्पताल कर्मचारियों की मुस्तैदी से वार्ड में भर्ती अन्य 28 बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।