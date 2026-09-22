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कंपनी ने रोक ली सैलरी? लेबर कोर्ट में ऐसे करें शिकायत, अपने पास जरूर रखें ये दस्तावेज

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 22 Sep 2026 08:24 PM IST







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अगर कंपनी बार-बार मांगने पर भी आपकी तनख्वाह नहीं दे रही है, तो आप लेबर कोर्ट या लेबर कमिश्नर दफ्तर में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ... और पढ़ें

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