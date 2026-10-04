टीसीएस नासिक केस की मुख्य आरोपी निदा खान की मुश्किलें बढ़ीं: पति ने दायर की तलाक की याचिका, कोर्ट ने भेजा समन

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टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक इकाई में हुए बहुचर्चित यौन उत्पीड़न और जबरन धार्मिक धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले की मुख्य महिला आरोपी निदा खान के पति ने उनके खिलाफ नासिक की एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की है।