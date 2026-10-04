'किसानों के लिए दुल्हन ढूंढने की योजना बनाएं': शिवकुमार से किसान की अनोखी अपील; सीएम ने क्या कहा?

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एक किसान ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से एक योजना बनाने की अपील की। इस योजना के जरिये अविवाहित पुरुषों, खासकर किसानों को शादी के लिए दुल्हन ढूंढने में मदद की जाए।