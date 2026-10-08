'नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना अस्वीकार्य’: रियाद एयरपोर्ट पर हमलाे की भारत ने की निंदा, हूतियों पर क्या कहा?

भारत ने गुरुवार को सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। इन हमलों में आम नागरिकों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। भारत ने साफ कहा कि नागरिक ढांचे और सुविधाओं को निशाना बनाना 'पूरी तरह अस्वीकार्य' है।

विज्ञापन