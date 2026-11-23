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शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशंस-2026 के तहत पात्र क्लेम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाएगा। इससे कागजी काम कम होगा और लाभ पाना आसान हो जाएगा। ये नए नियम मौजूदा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशंस-1950 की जगह लेंगे और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी-2020 के प्रावधानों को लागू करेंगे।ईएसआईसी के दायरे में लगभग 4 करोड़ बीमित कर्मचारी और करीब 15 करोड़ लाभार्थी आते हैं। 21 हजार तक की मासिक आय वाले कर्मचारी बीमा योजना में शामिल होने के पात्र हैं। मातृत्व लाभ के लिए 56 दिन पहले कर सकेंगी आवेदन मातृत्व लाभ के लिए अब प्रसव की संभावित तारीख से पहले की 50 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 56 दिन कर दिया गया है। जिन बीमित महिलाओं के दो या उससे अधिक जीवित बच्चे हैं, उनके लिए यह अवधि 42 दिन है।राज्यों को सब्सिडी के जरिये मदद करने के बजाय सीधे खाते में पैसा भेजना ज्यादा भा रहा है, जिससे यह खर्च दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। बिजली, किसानों और खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देने के मुकाबले अब महिलाओं, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे पहुंचाने की योजनाएं बढ़ रही हैं और राज्यों के बजट की बड़ी धनराशि इसी पर खर्च हो रही है।पीआरएस इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों में सब्सिडी खर्च 12% की दर से बढ़ा है, जबकि नकद हस्तांतरण योजनाओं पर 24% की वृद्धि हुई है। 2026-27 में इस पर चार लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 2024-25 में 29 राज्यों ने सब्सिडी पर 4.4 लाख करोड़ रुपये (राजस्व प्राप्तियों का 11%) खर्च किए। पंजाब (19.3%), कर्नाटक व तमिलनाडु (18.6%) इसमें सबसे आगे रहे। 16वें वित्त आयोग ने आगाह किया कि अनुदान मिलने से राज्य सब्सिडी तर्कसंगत बनाने के ठोस कदम नहीं उठाएंगे। 2023-24 में छत्तीसगढ़ ने राजस्व प्राप्तियों का 22%, आंध्र ने 20 व बंगाल ने 18% नकद योजनाओं पर खर्च किया।