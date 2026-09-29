सुप्रीम कोर्ट: चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई, जानें क्या की गई मांग

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाले चुनाव आयोग के फैसलों से संबंधित है। यह मामला मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची, न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।