तमिलनाडु में हादसा: चेन्नई के पास तिरुनीर्मलाई झील में मृत मिले चार स्कूली बच्चे, शनिवार को हुए थे लापता
पीटीआई, चेन्नई Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 04 Oct 2026 09:42 PM IST
सार
चेन्नई में शनिवार से लापता चार स्कूली बच्चों, दो लड़कों और दो लड़कियों, के शव रविवार को तिरुनीर्मलाई झील में मिले। पुलिस को आशंका है कि कीचड़ में फंसने से बच्चे डूबे होंगे। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं और घटना की जांच जारी है।
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विस्तार
चेन्नई में शनिवार को अपने घरों से लापता हुए चार स्कूली बच्चे रविवार को तिरुनीर्मलाई झील में मृत पाए गए। मृतकों में दो लड़के और दो लड़कियां शामिल हैं। सभी क्रोमपेट के लक्ष्मीपुरम में कृष्णा स्ट्रीट पर रहते थे। पुलिस ने उनकी पहचान के. देवदर्शन (12 वर्ष), डी. युवनेश (10 वर्ष), और पूजा और खुशी (दोनों 13 वर्ष) के रूप में की है। देवदर्शन एक सरकारी स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था, जबकि पूजा और खुशी एक सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती थीं। युवनेश एक निजी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ता था।
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पुलिस के अनुसार, बच्चों को आखिरी बार शनिवार दोपहर अपने घरों के पास एक साथ खेलते हुए देखा गया था। इसके बाद वे मोहल्ले से चले गए और घर नहीं लौटे, जिसके बाद उनके परिवारों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। माता-पिता ने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया और बच्चों की तलाश की, फिर उनकी तस्वीरें स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा कीं। निवासियों से उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने का अनुरोध किया गया था।
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तलाश के दौरान कोई सुराग न मिलने और देर रात तक बच्चों का पता न चलने पर दोनों लड़कों के माता-पिता ने क्रोमपेट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तांबरम, एग्मोर और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ केलंबक्कम बस टर्मिनस के कर्मियों को सतर्क किया और उनसे यह जांच करने को कहा कि क्या बच्चे इलाके से बाहर गए थे।
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रविवार को यह खोज उस समय एक दुखद घटना में तब्दील हो गई, जब लक्ष्मीपुरम के पास तिरुनीरमलाई पेरिया एरी झील पर घूमने आए लोगों ने पानी में तैरते चार शव देखे और अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस और तमिलनाडु अग्निशमन एवं बचाव सेवा के कर्मी झील पर पहुंचे और शवों को बाहर निकाला। उन्हें किनारे पर लाया गया, जहां परिवार के सदस्यों ने बच्चों की पहचान की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए तांबरम जिला सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी में भेज दिया गया। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे झील तक कैसे पहुंचे और किन परिस्थितियों में पानी में उतरे। पुलिस को संदेह है कि वे कीचड़ में फंस गए और डूब गए। हालांकि, उनकी मौत के कारणों का क्रम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस द्वारा मौतों से संबंधित परिस्थितियों की जांच जारी है।
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पुलिस के अनुसार, बच्चों को आखिरी बार शनिवार दोपहर अपने घरों के पास एक साथ खेलते हुए देखा गया था। इसके बाद वे मोहल्ले से चले गए और घर नहीं लौटे, जिसके बाद उनके परिवारों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। माता-पिता ने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया और बच्चों की तलाश की, फिर उनकी तस्वीरें स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा कीं। निवासियों से उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने का अनुरोध किया गया था।
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तलाश के दौरान कोई सुराग न मिलने और देर रात तक बच्चों का पता न चलने पर दोनों लड़कों के माता-पिता ने क्रोमपेट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तांबरम, एग्मोर और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ केलंबक्कम बस टर्मिनस के कर्मियों को सतर्क किया और उनसे यह जांच करने को कहा कि क्या बच्चे इलाके से बाहर गए थे।
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