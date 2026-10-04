तमिलनाडु में हादसा: चेन्नई के पास तिरुनीर्मलाई झील में मृत मिले चार स्कूली बच्चे, शनिवार को हुए थे लापता

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चेन्नई में शनिवार को अपने घरों से लापता हुए चार स्कूली बच्चे रविवार को तिरुनीर्मलाई झील में मृत पाए गए। मृतकों में दो लड़के और दो लड़कियां शामिल हैं। सभी क्रोमपेट के लक्ष्मीपुरम में कृष्णा स्ट्रीट पर रहते थे। पुलिस ने उनकी पहचान के. देवदर्शन (12 वर्ष), डी. युवनेश (10 वर्ष), और पूजा और खुशी (दोनों 13 वर्ष) के रूप में की है। देवदर्शन एक सरकारी स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था, जबकि पूजा और खुशी एक सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती थीं। युवनेश एक निजी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ता था।