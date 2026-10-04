पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने का आरोप: असम में रिटायर्ड जवान समेत दो गिरफ्तार; सीएम सरमा ने क्या कहा?

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मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों को हनीट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया गया था। इसके बाद उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल की जा रही थी। हालांकि, यह शुरुआती जानकारी है और मामले की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने जासूसी के आरोपों से जुड़े सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।इससे पहले असम पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने रविवार को बिहार के रहने वाले अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार करने की जानकारी दी थी। पुलिस के मुताबिक, 31 वर्षीय अभिषेक गुवाहाटी में किराये के मकान में रह रहा था। वह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला है। उस पर जासूसी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को सुरक्षा बलों से संबंधित गोपनीय जानकारी देने का आरोप है।पुलिस के बयान के मुताबिक, तेजपुर स्थित गजराज कोर की सैन्य खुफिया इकाई ने संदिग्ध के बारे में शुरुआती जानकारी साझा की थी। इसके बाद एसटीएफ ने सोनितपुर पुलिस के साथ मिलकर अभिषेक के बारे में और जानकारी जुटाई। जांच एजेंसियों को संदेह था कि वह एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के निर्देश पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था।पुलिस के मुताबिक, तीन और चार अक्तूबर की दरमियानी रात असम एसटीएफ ने गुवाहाटी में किराये के मकान पर कार्रवाई कर अभिषेक को पकड़ा। उसके पास से एक मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के बयान में दो गिरफ्तार लोगों का जिक्र है, जबकि पुलिस के विस्तृत बयान में अभिषेक कुमार सिंह की गिरफ्तारी और उससे जुड़े शुरुआती जांच निष्कर्षों की जानकारी दी गई है।