राहत: तमिलनाडु में पेट्रोल तीन रुपये लीटर सस्ता, स्टालिन सरकार का बड़ा फैसला

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ स्टालिन सरकार ने राज्य की जनता को यह बड़ी राहत पहुंचाई है। राज्य में 2.6 करोड़ दो पहिया चलाने वाले लोग हैं। उन्हें इससे सीधा लाभ होगा। राज्य के वित्त मंत्री पी. थैगा राजन ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में यह एलान किया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल के दाम घटाने के कारण सरकारी खजाने को 1160 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। बता दें, देश के कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर या इससे ज्यादा चल रहे हैं।

Tami Nadu has 2.6 crores of people who use two-wheelers. The state government reduces the price of petrol by Rs 3 per litre. Due to this, the state government will face a deficit of Rs 1,160 crores: Tamil Nadu Finance Minister P Thiaga Rajan, in State Assembly