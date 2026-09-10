{"_id":"6aa1cc1b05baffe0a808d31c","slug":"deadline-for-lpg-e-kyc-extended-domestic-consumers-get-major-relief-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"एलपीजी ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ी,घरेलू उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार के निर्देश पर गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाइसी कराने के लिए अब 14 सितंबर तक का समय दिया गया है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ई-केवाइसी की समयसीमा लगातार चौथी बार बढ़ाई गई है। इससे उन लोगों को एक और मौका मिल गया है, जिन्होंने अभी तक अपने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाइसी पूरी नहीं कराई है।



इससे पहले सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक ई-केवाइसी कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद समयसीमा को बढ़ाकर पहले 23 अगस्त, फिर 31 अगस्त और उसके बाद 7 सितंबर किया गया था। अब एक बार फिर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ई-केवाइसी की अंतिम तारीख 14 सितंबर कर दी गई है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाइसी नहीं कराई है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि उनके गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी तरह की परेशानी न हो।



घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाइसी कराना अनिवार्य बताया गया है। सरकार की ओर से सभी गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी कराना सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य एलपीजी उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करना और गैस कनेक्शनों की सही पहचान सुनिश्चित करना है।



उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि ई-केवाइसी कराने के लिए उन्हें हर बार गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। वे संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे भी ई-केवाइसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को एप में उपलब्ध ई-केवाइसी विकल्प का इस्तेमाल करना होगा और मांगी गई जानकारी के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी।



अगर किसी उपभोक्ता को मोबाइल एप के जरिए ई-केवाइसी कराने में परेशानी आ रही है या प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर भी ई-केवाइसी करा सकता है। गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं की सहायता करें और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की ई-केवाइसी समय पर पूरी कराएं।



इसलिए जिन घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाइसी नहीं कराई है, उनके पास अब 14 सितंबर तक का अतिरिक्त मौका है। उपभोक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द ई-केवाइसी पूरी कर लेने की सलाह दी जाती है, ताकि बाद में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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